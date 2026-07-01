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Tri starije žene u Zagrebu ostale su bez ukupno 13.000 evra nakon što su, prema sumnjama policije, nasela na dobro organizovanu prevaru u kojoj su se izvršioci predstavljali kao lekari i članovi njihovih porodica.

Zagrebačka policija uhapsila je državljanku Bugarske (57) osumnjičenu da je zajedno sa za sada nepoznatim muškarcem i ženom učestvovala u šemi prevare u kojoj su žrtve telefonom obaveštavane da im je član porodice teško povređen i da je neophodan novac za hitnu operaciju.

Nakon telefonskog poziva, u kojem bi se jedan od saučesnika predstavljao kao doktor, osumnjičena bi dolazila na adrese žrtava i preuzimala novac, verodostojno potvrđujući izmišljenu priču.

Na taj način su prevarene žene starosti 80, 88 i 89 godina na području Zagreba, Susedgrada i Novog Zagreba, a osumnjičena je uhapšena u hotelu na Trešnjevci.