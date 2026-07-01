Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Jaka oluja koja je sinoć pogodila splitske vode izazvala je niz pomorskih incidenata.

Kapitanija luke Split i Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja (MRCC Rijeka) koordinirali su nekoliko spasilačkih operacija, a u svim slučajevima nije bilo smrtnih slučajeva ni povređenih.

Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture u Hrvatskoj izvestilo je da su mnogi incidenti rešeni samostalnim angažovanjem posada ili uz komercijalnu pomoć, dok su službenici Lučke kapetanije, uprkos veoma lošem vremenu, izvršili i hitni medicinski transport pacijenta sa Šolte.

Brod je izgubio sidro i skoro se nasukao

Prva ozbiljnija intervencija zabeležena je u 22:37, kada je MRCC Rijeka primio poziv u pomoć sa broda domaće čarter kompanije usidrenog u uvali Duboka Vela na Paklenim ostrvima.

Na brodu je bilo devet osoba. Kapetan je javio da su zbog oluje izgubili dva sidra i da je jedan motor otkazao, dok drugi nije ispravno radio, zbog čega je postojao rizik od nasukavanja.

Nakon procene, utvrđeno je da nema neposredne opasnosti po život, pa je, u dogovoru sa vlasnikom i kapetanom plovila, organizovana komercijalna pomoć. Brod je potom bezbedno usidren.

Crvena baklja otkriva nasukanu jedrilicu

Manje od sat vremena kasnije, u 23:35, MRCC Rijeka je primio prijavu od očevica koji je video crvenu baklju i nasukanu jedrilicu na stenama u arhipelagu Pakleni otoci.

Na jedrilici domaće čarter kompanije nalazilo se 11 ljudi. Niko nije povređen, a službenici Lučke kapetanije Hvar uspostavili su kontakt sa kapetanom plovila i dali mu uputstva dok nije stigao spasilački čamac.

U 00:33 svi članovi posade su uspešno evakuisani i prevezeni na Hvar, gde im je obezbeđen privremeni smeštaj.

Istraga o uzrocima nesreća

Lučka kapetanija Splita će istražiti uzroke ovih i drugih pomorskih nesreća koje su se dogodile tokom oluje u splitskom akvatorijumu.