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Jedna neimenovana žena je postavila veliki bazen ispred svoje kuće u Dubravi, u Zagrebu, na ulici između parkiranih automobila, a nakon što je bazen snimljen i okačen na TikToku — morala je da ga isprazni usled reakcija na pomenutoj mreži.

Bazen, veličine prosečnog automobila, stajao je ispred njene kuće poslednje dve nedelje dok nije došla policija i rekla joj da mora da ga isprazni, inače će dobiti kaznu, kaže vlasnica.

Bazen, koji je bio odmah pored ograde, nije smetao samoj ulici, ali je definitivno izazvao zaprepašćenje kod svih koji su prolazili. Zbog cele situacije, kako je tekao razgovor sa vlasnicom, bazen se samo praznio u obližnji šaht.

Nije želela da bude pred kamerama, razočarana jer njeni unuci više ne mogu da plivaju u bazenu koji su im postavili ispred ograde jer u dvorištu nije bilo mesta za tako veliki bazen.

"Komšije se nisu žalile"

- Bazen je tu već dve nedelje i koliko ja znam, niko od komšija se nije žalio - kaže ona: "Deca su plivala u tom bazenu ceo dan, srećom uskoro će na more."

Kaže da bi joj neko rekao da se potrudio, neko od komšija, ali je svesna da bazen može biti problem.

- Kasnije je moja snaja pročitala komentare, ljudi su pisali da će staviti hlorovodoničnu kiselinu. Zamislite da moji unuci uđu u takav bazen? - baka je bila prestravljena: "Trebalo bi da imaju troje male dece na umu."

Prolaznici i sugrađani su snimali bazen na ulici dok je još bio u funkciji, a snimci su postali viralni na mrežama.