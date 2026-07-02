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Snažno nevreme koje je zahvatilo Hrvatsku tokom protekle noći i jučerašnjeg popodneva ostavilo je za sobom veliku materijalnu štetu u više delova zemlje. Jaka kiša i olujni vetar obarali su stabla, plavili podrume i otežavali život građanima, dok je najveća šteta zabeležena u Orahovici, gde je vetar podigao deo krova školske sportske dvorane.

Prema pisanju Indeksa, u pojedinim delovima Hrvatske temperatura je za samo sat vremena pala za čak 15 stepeni.

Virovitičko-podravska županija saopštila je da je olujno nevreme, praćeno vetrom koji je čupao stabla, pogodilo područje opštine Lukač, dok je nevreme zahvatilo i područje Martijanca kod Varaždina.

Komandir Dobrovoljnog vatrogasnog društva Martijanec Mario Balaić rekao je za HRT da su vatrogasci od početka nevremena, koje je počelo nešto posle 17 časova, imali brojne intervencije na više lokacija.

- Na Vrbanovačkom brijegu odradili smo četiri intervencije, kod Martijanca tri, a očekuju nas još dvije. Čekamo i Elektru kako bismo mogli nastaviti radove - rekao je Balaić.

Kako je dodao, vatrogasci su, osim zbog srušenih stabala, intervenisali i zbog nekoliko poplavljenih podruma.

Jaka kiša i olujni vetar najviše su pogodili područja Novog Marofa, Varaždinskih Toplica i Ludbrega, gde su delimično poplavljena polja zasađena bundevama i kukuruzom.

Pored obilnih padavina i snažnog vetra, zabeležen je i nagli pad temperature, koja se za svega sat vremena spustila sa 34 na 19 stepeni Celzijusa.