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U centru Zagreba danas je došlo do incidenta u štićenoj koloni vozila u kojoj se nalazio premijer Andrej Plenković, kada je na Savskoj cesti zabeležena manja saobraćajna nezgoda.

Kako je potvrđeno, do sudara je došlo između dva vozila iz premijerove pratnje, u trenutku povratka sa sednice Vlade u Nacionalnoj i sveučilišnoj biblioteci. Iz Vlade Hrvatske za Index su naveli da u incidentu nije bilo povređenih niti je postojala opasnost po druge učesnike u saobraćaju.

- Po povratku sa sednice Vlade iz NSK na Savskoj cesti dogodila se manja prometna nezgoda dvaju vozila iz štićene kolone. Nije niko povređen. U prometnoj nezgodi nisu učestvovala druga vozila niti su bili ugroženi pešaci - saopšteno je iz Vlade za hrvatski Indeks.

Na licu mesta obavljen je policijski uviđaj, a utvrđuju se sve okolnosti događaja. Saobraćaj u tom delu grada bio je privremeno usporen, nakon čega je normalizovan.

Reč je o vozilima iz štićene kolone, među kojima se nalazi i blindirana limuzina Audi A8 L Security, koju koristi hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova za prevoz najviših državnih zvaničnika i štićenih osoba prve kategorije.

Ova vozila su posebno modifikovana, teška gotovo četiri tone, sa ojačanom konstrukcijom, višeslojnim neprobojnim staklima otpornim na metke, kao i sistemima zaštite od eksplozija i hemijskih napada.

Kurir.rs/Index.hr

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