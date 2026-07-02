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Prema poslednjim informacijama, 45-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine biće krivično odgovoran za kobnu pljačku počinjenu 1. novembra 2019. godine, dok se za trojicom njegovih pomoćnika još uvek traga.

Naime, Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu podiglo je optužnicu protiv 45-godišnjaka za pljačku po članu 230. stav 3. u vezi sa stavovima 2. i 1. Krivičnog zakona. Ali to neće biti uteha porodici pokojnog Josipa H, koji je bio žrtva okrutnih razbojnika i, dva meseca nakon brutalnog prebijanja, podlegao je povredama u bolnici u Klenovniku, gde je prebačen iz varaždinske bolnice.

Prema policijskom izveštaju, nesrećni 60-godišnjak je bio žrtva pljačke u sopstvenoj kući u Selniku, kod Ludbrega, popodne na Dan zadušnica. Optuženi državljanin Bosne i Hercegovine, u dogovoru sa još tri osobe, došao je u Stjepanovu kuću. Lažno su mu se predstavili kao policajci. Ušli su u njegovu kuću i tražili novac. Nisu prestajali da ga udaraju po glavi i telu.

Nakon što im je penzioner predao oko 600.000 kuna, banda razbojnika je pobegla iz kuće u nepoznato, ostavljajući pretučenog penzionera sa višestrukim povredama glave i trupa. Stjepan H. je živeo sam u pomenutoj kući nakon smrti roditelja, a policija je tek 4. novembra prijavila incident, nakon što je dobila prijavu od hospitalizovanog muškarca koji im je rekao da je u ranim jutarnjim satima 2. novembra, nakon provale u njegov dom, opljačkan i pretučen.

U optužnici tužilaštvo predlaže da se optuženom oduzme protivpravno stečena imovinska korist.