Na terenu su angažovane sve raspoložive policijske snage
Hrvatska
PUCNJAVA NA PARKINGU U CENTRU ČAKOVCA! Ima ranjenih, OPSADNO STANJE u gradu, policija traga za napadačem!
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Policijska uprava Međimurske županije danas je u 4:03 primila dojavu o pucnjavi na parkingu ugostiteljskog objekta u centru Čakovca, u kojoj su povređene dve osobe.
Po dolasku ekipe Hitne pomoći, povređeni su prevezeni u Županijsku bolnicu u Čakovcu, gde je utvrđeno da su zadobili teške telesne povrede i zadržani su na daljem lečenju, saopštila je policija.
Prema dosadašnjim saznanjima, počinilac je nakon pucnjave pobegao sa mesta događaja, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi ga pronašla i uhapsila.
Na terenu su angažovane sve raspoložive policijske snage.
Uviđaj i kriminalistička istraga su u toku kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.
(Kurir.rs/Večernji.hr)
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