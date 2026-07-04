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Danas, u 4:03 sata, Policijska uprava Međimurska primila je prijavu o pucnjavi na parkingu restorana u centru Čakovca, u kojoj su povređene dve osobe.

Po dolasku hitne medicinske pomoći, povređeni su prevezeni u Županiju bolnicu Čakovec, gde je utvrđeno da su zadobili teške telesne povrede i da su na lečenju, javlja Policijska uprava Međimurska.

Prema do sada prikupljenim informacijama, počinilac je nakon incidenta napustio mesto događaja, a policija intenzivno preduzima mere i radnje kako bi ga pronašla i uhapsila.

Sve raspoložive policijske snage su raspoređene na teren. U toku je uviđaj mesta događaja i kriminalistička istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti incidenta.

Stižu novi detalji

Kako Jutarnji list nezvanično saznaje, pucnjava se dogodila u predvorju jednog kafića, a prethodila joj je svađa između više osoba. Nekoliko osoba koje su prethodno bile u kafiću prvo se verbalno obračunalo, a zatim je ispred kafića izbila tuča u kojoj je učestvovalo više osoba.

Napadač je navodno počeo da im preti nožem dok je još bio u klubu, a kasnije, tokom tuče, izvukao je pištolj i pucao u dvojicu muškaraca.

Žrtve, oboje u ranim četrdesetim godinama, odmah su prevezene u Županijsko-bolničku bolnicu Čakovec i trenutno su na operaciji. Dijagnostikovane su im teške telesne povrede, ali još nije poznato da li su njihove povrede opasne po život.