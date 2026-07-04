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Požar je u subotu poslepodne izbio na južnoj strani ostrva Hvara, na otvorenom prostoru između mesta Jagodna i Ivan Dolac, zapadno od Zavale, a u gašenju učestvuju sve raspoložive snage vatrogasnog operativnog područja tog ostrva uz pomoć dva kanadera, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru (ŽVOC) Split.

Dojavu o požaru trave i niskog rastinja vatrogasci su primili u 16.10 sati, nakon čega su na delimično pristupačan teren upućene snage DVD-a Hvar, DVD-a Jelsa i DVD-a Stari Grad sa četiri vozila i 12 vatrogasaca. Vatra se širi velikom brzinom jer jaka bura nosi požar prema vrhu brda, što vatrogascima otežava gašenje, ali trenutno nema ugroze za ljude i objekte.

Zbog zahtevnosti požarišta u pomoć iz vazduha upućena su i dva protivpožarna aviona koja pomažu zemaljskim snagama u obuzdavanju vatre.