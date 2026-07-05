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U Međimurju i dalje traje intenzivna potraga za Danijelom Trninićem (43), koji je juče u ranim jutarnjim satima, nedaleko od centra Čakovca, u dvorištu noćnog kluba Podroom, upucao i teško ranio dvojicu mladića (22 i 28).

Policija je za sada locirala automobil koji je Trninić koristio, a koji je bio parkiran pored Gimnazije Josipa Slavenskog. Jučerašnja potraga zato je bila usmerena na to područje, ali i dalje bez rezultata. Lokalni portal Međimurske novine objavio je fotografije policijskog oduzimanja automobila.

Portparol Međimurske policije Radovan Gačal još juče je potvrdio da im je poznat identitet osumnjičenog, iako nisu želeli da s tim informacijama izlaze u javnost, dodajući da su o slučaju obaveštene sve policijske uprave u Hrvatskoj.

- Preduzimamo mere usmerene pre svega na pronalaženje napadača. Mogu da kažem da je policija protiv napadača i ranije podnosila krivične prijave. Kada budemo imali više informacija, blagovremeno ćemo o tome obavestiti javnost - rekao je Gačal.

Međimurska policija i dalje ne želi da izlazi u javnost sa informacijama o motivima pucnjave i detaljima o žrtvama i počiniocu, jer istraga još traje, a jedna od žrtava i dalje se nalazi na intenzivnoj nezi.

Policija se danas oglasila saopštenjem u kojem je građane zamolila za pomoć u potrazi i objavila Trninićevu fotografiju.

Danijel Trninić Foto: PU Međimurska

Akcija "Unikat"

Međutim, u nezvaničnim krugovima juče je počela da kruži informacija da je uzrok svađe i pucnjave bila droga, odnosno kokain.

Trninić je inače 2020. godine u Bosni i Hercegovini osuđen na pet i po godina zatvora zbog učešća u kriminalnoj grupi koja je na području Banjaluke uspostavila dve laboratorije za uzgoj marihuane i organizovala njenu distribuciju u druge evropske zemlje.

Policijska akcija ‘Unikat‘ iz BiH u kojoj je pao Trninić Foto: MUP RS

Akcija u kojoj je uhapšen Trninić nosila je naziv "Unikat", a zajedno s njim uhapšena su još trojica muškaraca. Policija im je tada zaplenila 900 stabljika indijske konoplje, oružje i veću količinu novca.

Trninić je, osim za neovlašćenu proizvodnju i promet droge, osuđen i za nedozvoljeno posedovanje 850 grama eksploziva i automatske puške.

Trninić je deo kazne od pet i po godina zatvora služio u Bosni i Hercegovini, a ostatak u Kazneno-popravnom zavodu u Lepoglavi. Istraga tek treba da utvrdi da li se Trninić nakon izlaska iz zatvora ponovo uključio u posao sa drogom i da li je to zaista motiv ranjavanja mladića.

Policijska akcija ‘Unikat‘ iz BiH u kojoj je pao Trninić Foto: MUP RS

Umešani redari?

Prema saznanjima izvora bliskih istrazi do kojih je došao Jutarnji list, policija za sada ima problema sa utvrđivanjem činjeničnog stanja, jer svi umešani pokušavaju da izbegnu odgovornost. To uključuje svedoke koji su bili na mestu događaja, ali i vlasnika lokala, kojeg je policija takođe ispitala.

Naime, odmah nakon događaja u lokalnim krugovima pojavila se informacija da su ranjeni mladići bili angažovani kao redari u klubu i da su radili neprijavljeno. Iako su te informacije za sada na nivou glasina, policija proverava sve moguće okolnosti zločina koji je uznemirio stanovnike ovog, inače mirnog, gradića.