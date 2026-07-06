NOVI IZLIV MRŽNJE U HRVATSKOJ! Monstruozan grafit u Slavonskom Brodu: "Ubijte Srbina i izvadite mu organe..." – Zidovi prekriveni ustaškim simbolima
U Slavonskom Brodu pojavili su se grafiti sa neprimerenim i mržnjom punim sadržajem usmerenim protiv Srba.
Grafiti su ispisani na fasadi bivšeg restorana Brođanka, na prometnoj lokaciji uz Savsku promenadu, piše hrvatski Index.
Ustaško U i keltski krst
Na zidu piše: "Ubijte Srbina i izvadite mu organe jer su mačke gladne".
Uz poruku su nacrtana dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Na levoj strani je stilizovano slovo U sa krstom, simbol koji se povezuje sa ustaškim pokretom i NDH.
Na desnoj strani je krst u krugu, simbol koji podseća na keltski krst, koji često koriste neonacističke, rasističke i ekstremno desničarske grupe u savremenom političkom kontekstu.
Policija traga za počiniocem
Policija je obaveštena o grafitu i traga za počiniocem.
Trenutno nije poznato kada je grafit napisan niti ko stoji iza njega.
Reč je o poruci koja podstiče nasilje i mržnju prema pripadnicima srpske nacionalne manjine.
(Kurir.rs/Index)