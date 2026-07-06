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U Slavonskom Brodu pojavili su se grafiti sa neprimerenim i mržnjom punim sadržajem usmerenim protiv Srba.

Grafiti su ispisani na fasadi bivšeg restorana Brođanka, na prometnoj lokaciji uz Savsku promenadu, piše hrvatski Index.

Ustaško U i keltski krst

Na zidu piše: "Ubijte Srbina i izvadite mu organe jer su mačke gladne".

Uz poruku su nacrtana dva simbola povezana sa ekstremnom desnicom. Na levoj strani je stilizovano slovo U sa krstom, simbol koji se povezuje sa ustaškim pokretom i NDH.

Na desnoj strani je krst u krugu, simbol koji podseća na keltski krst, koji često koriste neonacističke, rasističke i ekstremno desničarske grupe u savremenom političkom kontekstu.

Policija traga za počiniocem

Policija je obaveštena o grafitu i traga za počiniocem.

Trenutno nije poznato kada je grafit napisan niti ko stoji iza njega.

Reč je o poruci koja podstiče nasilje i mržnju prema pripadnicima srpske nacionalne manjine.