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Na hrvatskom ostrvu Vir uhapšen je državljanin Nemačke (24) nakon što ga je policija zatekla kako potpuno go hoda šetalištem.

Mladić, koji je bio pod uticajem alkohola, pokušao je da pobegne policajcima, ali je ubrzo sustignut i priveden u Prekršajni sud, izvestila je policija u Zadru.

Noćna šetnja bez odeće

Incident se dogodio u nedelju, 5. jula, oko 2 sata ujutro, kada su policijski službenici Policijske stanice Zadar uočili muškarca kako bez odeće hoda šetalištem u Viru

Pokušaj bega i hapšenje

Kako prenosi Index.hr, kada su mu policajci prišli s namerom utvrđivanja identiteta, muškarac je krenuo da beži.

Policajci su ga ubrzo sustigli, uhapsili i doveli u službene prostorije. Utvrđeno je da kod sebe nije imao lična dokumenta, a identitet mu je potvrđen naknadnim proverama.

U policijskoj stanici Nemcu (24) je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.