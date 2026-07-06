DRAMA NA HRVATSKOM OSTRVU: Nemac šetao potpuno go, pa bežao od policije, prizor zabezeknuo turiste
Na hrvatskom ostrvu Vir uhapšen je državljanin Nemačke (24) nakon što ga je policija zatekla kako potpuno go hoda šetalištem.
Mladić, koji je bio pod uticajem alkohola, pokušao je da pobegne policajcima, ali je ubrzo sustignut i priveden u Prekršajni sud, izvestila je policija u Zadru.
Noćna šetnja bez odeće
Incident se dogodio u nedelju, 5. jula, oko 2 sata ujutro, kada su policijski službenici Policijske stanice Zadar uočili muškarca kako bez odeće hoda šetalištem u Viru
Pokušaj bega i hapšenje
Kako prenosi Index.hr, kada su mu policajci prišli s namerom utvrđivanja identiteta, muškarac je krenuo da beži.
Policajci su ga ubrzo sustigli, uhapsili i doveli u službene prostorije. Utvrđeno je da kod sebe nije imao lična dokumenta, a identitet mu je potvrđen naknadnim proverama.
U policijskoj stanici Nemcu (24) je alkotestiranjem utvrđena prisutnost alkohola u organizmu.
Zbog počinjenog prekršaja vređanja i omalovažavanja moralnih osećanja građana, u skladu sa Zakonom o prekršajima protiv javnog reda i mira, doveden je na Prekršajno odeljenje Opštinskog suda u Zadru.
(Kurir.rs/Espreso)