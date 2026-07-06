Tragična nesreća u Imotskom: malo dete se udavilo u bazenu ispred kuće. Policija istražuje okolnosti ovog strašnog incidenta.
Hrvatska
DETE SE UDAVILO U BAZENU ISPRED KUĆE Tragedija u Imotskom
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Malo dete se udavilo nakon što je upalo u bazen ispred porodične kuće na području Imotskog.
Policija je oko 20:30 primila prijavu o nesreći, a ekipa hitne medicinske pomoći je odmah poslata na lice mesta. Uprkos pokušajima da se pomogne, detetu nije bilo moguće spasiti ga i preminulo je.
O slučaju je obavešteno Županijsko državno tužilaštvo u Splitu.
Biće sproveden uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.
Kurir.rs/Index
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