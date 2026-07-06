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Malo dete se udavilo nakon što je upalo u bazen ispred porodične kuće na području Imotskog.

Policija je oko 20:30 primila prijavu o nesreći, a ekipa hitne medicinske pomoći je odmah poslata na lice mesta. Uprkos pokušajima da se pomogne, detetu nije bilo moguće spasiti ga i preminulo je.

O slučaju je obavešteno Županijsko državno tužilaštvo u Splitu.

Biće sproveden uviđaj na licu mesta kako bi se utvrdile sve okolnosti ove tragične nesreće.

Kurir.rs/Index

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