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Muškarac osumnjičen da je tokom višesatne policijske intervencije u Donjem Dragonošcu pretio policajcima i pucao iz poluautomatske puške predat je pritvorskom nadzorniku, a protiv njega je podneta i krivična prijava, saopštila je danas zagrebačka policija.

Pretio ubistvom i pucao na policajce

Policija sumnja da je 64-godišnjak 7. jula u porodičnoj kući u Donjem Dragonošcu, tokom intervencije policijskih službenika, ozbiljno pretio da će ih usmrtiti pucanjem iz vatrenog oružja kako bi ih sprečio u obavljanju službene dužnosti.

Prema navodima policije, nakon dolaska pripadnika Jedinice specijalne i interventne policije, osumnjičeni je ponovo pretio upotrebom vatrenog oružja, a zatim je u više navrata ispalio hice iz poluautomatske puške, čime je ugrozio živote policijskih službenika.

Oduzeta puška i gotovo 300 metaka

Prilikom hapšenja oduzeta mu je poluautomatska puška sa tromblonskim nastavkom u kojoj su se nalazila tri metka, dok je pretresom kuće, obavljenim po nalogu suda, pronađen još 291 metak kalibra 7,9 milimetara.

Kriminalističkom istragom utvrđeno je i da je osumnjičeni oružje i municiju nabavio i posedovao suprotno odredbama Zakona o nabavljanju i držanju oružja građana.

Krivična prijava zbog više dela

Zbog sumnje da je počinio dva krivična dela prinude prema službenom licu, kao i dva krivična dela nedozvoljenog posedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih materija, 64-godišnjak je nakon završetka kriminalističke istrage predat pritvorskom nadzorniku, dok je protiv njega nadležnom državnom tužilaštvu podneta krivična prijava.

Policija je ranije saopštila da je muškarac, nakon što je pretio članovima domaćinstva, odbijao saradnju sa policijom, da je tokom višesatne intervencije u više navrata pucao iz vatrenog oružja, te da je nakon pregovora i intervencije specijalne policije uhapšen.