Slušaj vest

- Hapšenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, sprovodi PNUSKOK. Navedene radnje izvode se na području grada Buja protiv više osoba za koje postoji osnovana sumnja da su počinile koruptivna krivična dela. USKOK će, nakon saslušanja osumnjičenih, doneti odluku o daljem postupanju u ovom predmetu, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost - saopštio je USKOK.

Portal 24sata nezvanično saznaje da je reč o proširenju istrage u slučaju malverzacija sa javnim zemljištem, zbog kojih je ranije uhapšena načelnica gradskog odeljenja Grada Buja Jelena Perosa.

Prema tim navodima, istraga je usmerena na kancelariju gradonačelnika i gradonačelnika Buja iz IDS-a Fabricija Vižintina. Njegova kuća je, navodno, pretresena još u maju.

Iako je reč o proširenju istrage u slučaju Jelene Perose, ona, kako navodi 24sata, nije među uhapšenima.