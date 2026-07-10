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Policajka koju je muškarac teško ranio tokom intervencije zbog porodičnog nasilja na ostrvu Ugljan nije životno ugrožena.

To saznaje hrvatski sajt 24sata koji prenosi da je zadarska policija dojavu o porodičnom nasilju primila u četvrtak u 17.56 sati i da su policijski službenici odmah upućeni na mesto događaja.

Navodi se da je tokom intervencije u porodičnoj kući osumnjičeni muškarac oštrim predmetom ranio policijsku službenicu.

Kako doznaje 24sata, muškarac ju je nožem ubo u prsa.

Ilustracija Foto: Shutterstock

Ona je prevezena je u Opštu bolnicu u Zadru, gde je zadržana na lečenju.