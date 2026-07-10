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Na društvenim mrežama pojavio se snimak tuče između, kako korisnici navode, Albanca i Hrvata u jednom turističkom mestu na ostrvu Pag.

Prema tvrdnjama koje se dele na mrežama, do sukoba je navodno došlo nakon što je grupa Albanaca iznajmljenim kvadovima više puta prolazila pored mesta na kojem su boravile porodice sa decom.

Kako se dalje navodi, usledila je rasprava sa Hrvatima, koja je potom prerasla u ozbiljan fizički obračun. Tuča je bila brutalna, sevale su pesnice u glave...

Malo je reći da su turisti koji su se zatekli u blizini bili u šoku.

Ove informacije nisu zvanično potvrđene, ali svakako da je sukob izazvao podeljene reakcije.

"Pa vi letujte u Hrvatskoj"

Odmah nakon ove objave usledila je lavina komentara, a pojedini korisnici su se našalili i naveli kako se u Hrvatskoj demokratija rešava pesnicama.