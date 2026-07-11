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Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu pokrenulo je istragu protiv 37-godišnjeg muškarca koga sumnjiči za niz teških krivičnih dela, uključujući pokušaj teškog ubistva 63-godišnje članice porodice.

Osumnjičen je i za nasilje u porodici, nanošenje telesnih povreda, pretnje upućene 40-godišnjoj članici porodice, kao i za kršenje prava četvoro dece. Sudija istrage odredio mu je istražni zatvor, saopštilo je Državno tužilaštvo Republike Hrvatske (DORH).

Prema sumnjama tužilaštva, 37-godišnjak je u julu ove godine u jednom mestu na području Varaždinske županije pokušao da ubije 63-godišnju članicu porodice.

Sumnja se da ju je oborio na pod i rukama stezao oko vrata, a pustio ju je tek kada je počela da ostaje bez vazduha.

Istraga ga tereti i da se od marta 2016. do jula 2026. godine na istom području nasilnički ponašao prema 40-godišnjoj članici porodice, rođenoj 1986. godine.

U julu ove godine ju je, kako se sumnja, fizički povredio i pretio joj smrću. Tužilaštvo navodi da je sve to činio u prisustvu dece, nad kojima je vršio psihičko i fizičko nasilje.

Nakon ispitivanja osumnjičenog, Županijsko državno tužilaštvo u Varaždinu predložilo je određivanje istražnog zatvora.