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U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u mestu Kujnik u Slavoniji poginuo je Mario Pjerabon (53), dugogodišnji policajac Policijske uprave požeško-slavonske i nekadašnji načelnik Policijske stanice Pakrac.

Tragedija se dogodila dok se Pjerabon vraćao kući nakon završetka radnog vremena.

Prema nezvaničnim informacijama, sumnja se da je uzrok nesreće mogao biti umor vozača, zbog kojeg je izgubio kontrolu nad automobilom, prešao sa kolovoza i velikom silinom udario u prepreku pored puta.

Povređeni muškarac nije preživeo zadobijene povrede, a nadležni organi obavili su uviđaj kako bi utvrdili sve okolnosti nesreće.

Zvaničan uzrok tragedije biće poznat nakon završetka policijske istrage.

Kurir.rs/Požega.eu

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