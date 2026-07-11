Slušaj vest

Policija u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Puli sprovodi istragu i traga za počiniocem koji je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjeg muškarca.

Povređeni muškarac zadržan je na lečenju u pulskoj bolnici, saopštila je Policijska uprava istarska.

Policija u vezu sa ovim događajem dovodi Srđana Aleksića (41) iz okoline Pule. Navode da ga smatraju opasnom osobom i da je verovatno naoružan vatrenim oružjem.

Apel građanima

Iz policije pozivaju građane koji ga uoče ili imaju informacije o tome gde bi mogao da se nalazi da to odmah prijave na broj 192, putem elektronske pošte istarska@policija.hr ili dolaskom u najbližu policijsku stanicu.

Građanima koji bi uočili Aleksića policija savetuje da mu se, zbog sopstvene bezbednosti, ne približavaju i ne pokušavaju da uspostave kontakt, već da odmah obaveste policiju.

Kurir.rs/Index.hr

Ne propustiteHrvatskaPOLICIJA UPUTILA HITAN APEL! Muškarac u crnom seje stah u Dubravi, ako ga primetite, ODMAH okrenite 192! (FOTO)
34.jpg
Bosna i HercegovinaPOLICIJA UPUTILA HITAN APEL! Traga se za ovim mladićem zbog ubistva u Velikoj Kladuši: Ako primetite Benjamina (27), ODMAH okrenite 122! (FOTO)
benjamin-dzaferovic14620261-1200x674.jpeg
HronikaKO JE DEJAN VUKSANOVIĆ ZA KOJIM TRAGA POLICIJA? IMA KRCAT DOSIJE: U njega pucao "dostavljač hrane", bio i osuđen, a nanogicu stavio na psa da bi šetao gradom
Untitled-1-Recovered.jpg
HronikaPOTRAGA ZA OTMIČARIMA PEVAČA DANIELA KAJMAKOSKOG UŠLA U DRUGI DAN: Policija koristi sve resurse, a istraga ide u više pravaca! Evo šta se proverava!
collage copy.jpg