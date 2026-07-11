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Policija u saradnji sa Županijskim državnim tužilaštvom u Puli sprovodi istragu i traga za počiniocem koji je u četvrtak na području Valdebeka u Puli vatrenim oružjem ranio 60-godišnjeg muškarca.

Povređeni muškarac zadržan je na lečenju u pulskoj bolnici, saopštila je Policijska uprava istarska.

Policija u vezu sa ovim događajem dovodi Srđana Aleksića (41) iz okoline Pule. Navode da ga smatraju opasnom osobom i da je verovatno naoružan vatrenim oružjem.

Apel građanima

Iz policije pozivaju građane koji ga uoče ili imaju informacije o tome gde bi mogao da se nalazi da to odmah prijave na broj 192, putem elektronske pošte istarska@policija.hr ili dolaskom u najbližu policijsku stanicu.

Građanima koji bi uočili Aleksića policija savetuje da mu se, zbog sopstvene bezbednosti, ne približavaju i ne pokušavaju da uspostave kontakt, već da odmah obaveste policiju.