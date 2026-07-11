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Opsadno stanje vladalo je danas na području Črnomlja u Sloveniji, gde je policija skoro 24 sata tragala za naoružanim razbojnikom koji je u petak uveče opljačkao benzinsku pumpu i pretio zaposlenima.

Kako je saopštila PU Novo Mesto, odbegli razbojnik pronađen je mrtav nešto posle 19 časova u zgradi u naselju Uršna sela. Saopštili su da prve informacije ukazuju da se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu koga je hrvatska policija takođe tragala zbog nasilnih dela.

Sat vremena kasnije, PU Istra je saopštila da je Srđan Aleksić (41), za kojim se intenzivno tragalo dva dana, pronađen mrtav na teritoriji Slovenije. Prema pisanju portala 24ur, reč je o bivšem pripadniku specijalne jedinice koji je navodno pucao na policajce dok je bio u bekstvu, a zatim se zabarikadirao u zgradi. Takođe pišu da stanovnici Uršnog sela, koje je bilo opkoljeno celo popodne, kažu da su čuli pucnjavu oko 18 časova.

Naoružan do zuba!

Policijski helikopter je tokom dana nadletao šire područje. Muškarac je navodno bio naoružan automatskim oružjem. Istraga i utvrđivanje svih okolnosti zločina se sada nastavljaju.

- Obaveštavamo sve stanovnike u širem području Uršnog Sela da više nema opasnosti. Nakon pregleda mesta zločina, policija će napustiti područje, a saobraćaj će biti nastavljen - saopštila je policija, zahvaljujući građanima na saradnji, poštovanju upozorenja i strpljenju.

Grad Črnomelj se nalazi u jugoistočnoj Sloveniji, oko 45 minuta vožnje od Karlovca. Policija iz Novog Mesta je u petak oko 20 časova primila prijavu o oružanoj pljački na benzinskoj pumpi. Tokom pljačke niko nije povređen, ali je razbojnik pobegao sa mesta zločina kombijem. Zbog potere tokom noći bilo je zatvoreno nekoliko puteva.

Ujutru je policija uspela da locira razbojnika u području Travnog Dola, kod Uršnog Sela, a kasnije i Dobindola. U potragu je bilo uključeno nekoliko policijskih jedinica. Muškarac je nosio šorc i tamnu majicu, imao je tamnu bradu i obrijanu glavu.

Više detalja o policijskoj intervenciji biće objavljeno kasnije u nedelju.