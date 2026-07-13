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Veliki požar izbio je tokom prethodne noći u auto-servisu u zagrebačkom naselju Sesvete, gde je potpuno uništeno 10 vozila, dok su još tri pretrpela oštećenja.

Vatrogasci su dojavu o požaru dobili 22 minuta posle ponoći i odmah izašli na teren. Tokom intervencije uspeli su da lokalizuju vatru i spreče njeno dalje širenje, iako se plamen izvan ograde servisa proširio i na prostor gde se nalazio jedan brod, koji je takođe oštećen.

Prema poslednjim informacijama, 10 automobila je u potpunosti izgorelo, jedno vozilo je nagorelo, dok su još dva pretrpela manja oštećenja. Brzom reakcijom vatrogasaca sprečeno je da požar zahvati veći deo objekta i okolnih vozila.

Uzrok izbijanja požara za sada nije poznat, a tačan obim materijalne štete biće utvrđen nakon policijskog uviđaja. Kako navodi "Jutarnji list", nezvanično se pominje mogućnost da je do požara u servisu koji posluje već 18 godina došlo ljudskim faktorom.