Slušaj vest

Slovenačka policija danas je na konferenciji za medije iznela nove detalje potrage za hrvatskim državljaninom Srđanom Aleksićem, koji je nakon višesatne akcije pronađen mrtav na jugoistoku Slovenije, prenosi Jutarnji list.

Potraga je pokrenuta posle oružane pljačke benzinske pumpe u Črnomelju, a Aleksić se dovodi u vezu i sa pucnjavom u Puli, u kojoj je teško ranjen šezdesetogodišnji muškarac.

Policija je osumnjičenog pronašla u kući u mestu Uršna Sela. Nakon nove razmene vatre zatečen je mrtav, ali za sada nije utvrđeno da li je stradao tokom policijske intervencije ili je izvršio samoubistvo.

Slovenački načelnik: Ovo je bila jedna od težih akcija

"Reč je o jednoj od težih akcija koje smo imali u samostalnoj Sloveniji", rekao je na konferenciji za novinare Dejan Kink, načelnik Policijske uprave Novo Mesto, dodajući da istražioci još ne mogu da potvrde da li je 41-godišnji osumnjičeni sam sebi oduzeo život.

U međuvremenu se oglasilo i hrvatsko Ministarstvo unutrašnjih poslova, koje je demantovalo ranije navode pojedinih slovenačkih medija da je Aleksić bio pripadnik hrvatskih specijalnih jedinica.