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Petnaestogodišnji Roko iz Dubrovnika se čudesno oporavlja u zagrebačkoj Klaić bolnici nakon što je u aprilu preživeo strujni udar od 35.000 volti u trafostanici, koji mu je izgoreo 80 odsto tela.

Medicinski tim mu je spasao život implantiranjem veštačke i kadaverske kože, kao i njegove sopstvene kože koja je za njega danonoćno uzgajana u banci tkiva, piše Dnevnik.

"On je pravi heroj. Ovo je izdržao, on je... častan, malo ko je izdržao", rekao je Rokov otac.

"On je zaista čudo, u pozitivnom smislu. Prelepo se oporavlja. Ovo je rezultat opsežnog timskog rada, ali ne samo nas lekara, medicinskih sestara i svih segmenata naše bolnice, već je izuzetno važno i da je zainteresovan i motivisan, kao i njegovih roditelja", dodao je dr Zoran Barčot iz Dečje klinike u Zagrebu.

Nakon niza dugotrajnih operacija, ostalo je samo pet do šest odsto njegovog tela nepokriveno, a lekari predviđaju da će dečak biti kod kuće u roku od dva meseca, bez zavoja. Roko je izuzetno motivisan za fizikalnu terapiju i jedva čeka da se vrati svojim prijateljima i ide na Hajdukove utakmice.

Zašto se popeo na trafostanicu uprkos vidljivim upozorenjima na njoj, Roko kaže da ne zna. Ali je želeo da upozori svu decu: "Da budu oprezni, da čak i ako misle da se ništa neće desiti, sve se može promeniti u tren oka".

Rokov oporavak je rezultat pravog, timskog rada više ljudi u sistemu.