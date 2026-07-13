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Dvojica čeških državljana starih 27 godina smeštena su danas popodne u zatvor u Rijeci nakon što su u Malom Lošinju pronašli i zadržali novčanik sa više od 45.000 evra. Istražni sudija Županijskog suda u Rijeci odredio im je pritvor zbog opasnosti od bekstva, piše Burin.

Pronađen novčanik sa desetinama hiljada evra

Česi, Filip Vaserbauer i Vojteh Fiala, osumnjičeni su za krivično delo pronevere. Prema sumnjama, u petak oko 19 časova u ulici Priko u Malom Lošinju pronašli su na zemlji platnenu torbu marke „Luj Viton“.

U njemu se nalazila papirna koverta banke sa 45.000 evra i novčanik sa još 300 evra, kao i lične stvari vlasnika i njegove dece. Dvojac se tereti da su sav novac koji su pronašli zadržali za sebe.

Deo novca nedostaje

Policija je ubrzo pronašla i privela češke državljane, ali je tada nastao dodatni problem. Od ukupnog iznosa od 45.300 evra u novčaniku, nedostajalo je 6.100 evra. Tokom krivične istrage, od osumnjičenog je zaplenjeno 39.200 evra. Prema nezvaničnim informacijama, Česi su u svojoj odbrani tvrdili da nisu uzeli nestali novac i da su slučajno naišli na novčanik tokom šetnje.

Nakon što je Opštinsko državno tužilaštvo Rijeke predložilo određivanje pritvora, danas popodne je na Županijskom sudu u Rijeci održano ročište. Istražni sudija je zahtev ocenio osnovanim i osudio dvadesetsedmogodišnjake na zatvorsku kaznu zbog opasnosti od bekstva. Mogu biti pušteni uz kauciju, koja za svakog od njih iznosi 3.200 evra. Prema zvaničnim podacima, obojica osumnjičenih su samci građevinski tehničari, a njihova mesečna primanja su 3.000, odnosno 2.000 evra.