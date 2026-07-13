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Marko Skejo i dvanaestorica pripadnika ekstremističkog HOS-a oslobođeni su pred Opštinskim prekršajnim sudom u Splitu optužbi za narušavanje javnog reda i mira.

Policijska stanica Kninteretila ih je da su 2022. godine, na trgu u Kninu, uzvikivali pozdrav "za dom spremni".

Sudija je oslobađajuću presudu zasnovala na dosadašnjoj sudskoj praksi i mišljenju Saveta za suočavanje sa posledicama nedemokratskih režima, obrazloživši da je taj pozdrav zabranjen u javnom prostoru, ali da postoje određeni izuzeci, piše Dalmatinski portal.

Marko Skejo Foto: Profimedia

U presudi se navodi da nema spora oko toga da je pozdrav "za dom spremni", kao zvanični slogan ustaškog pokreta i totalitarnog režima Nezavisne Države Hrvatske (NDH), u suprotnosti sa Ustavom Hrvatske.

Međutim, ističe se da je isti pozdrav korišćen i tokom "Domovinskog rata kao sastavni deo zvaničnog grba HOS-a, čiji su se pripadnici borili u odbrani Hrvatske od agresije."

Sudija se pozvala na dokument Saveta za suočavanje sa posledicama vladavine nedemokratskih režima, koje je preporučilo izuzetke od opšte zabrane totalitarnih simbola.

Prema toj preporuci, javna upotreba spornih vojnih obeležja, poput oznaka HOS-a, dozvoljena je isključivo na događajima na kojima se odaje počast poginulim hrvatskim borcima koji su ratovali pod tim obeležjima.

Zastava HOS-a Foto: Profimedia

Presuda se takođe oslanja na odluku Visokog prekršajnog suda iz marta 2025. godine, kojom je u gotovo identičnom slučaju potvrđena oslobađajuća presuda za Marka Skeju.

Tada je sud utvrdio da je Skejo, kao ratni komandant IX bojne HOS-a nakon govora posvećenog poginulim saborcima, uzviknuo taj pozdrav, "što se može smatrati izuzetkom".

- I portparolka Visokog prekršajnog suda navodi da samostalna upotreba ovog pozdrava nije dozvoljena u javnom prostoru. Međutim, sudska veća zauzela su stav da je njegova upotreba u izuzetnim situacijama dopuštena. Uzimajući u obzir sve okolnosti ovog događaja, sud smatra da i ovaj slučaj spada u izuzetke od zabrane javne upotrebe pozdrava "za dom spremni" - navela je sudija u obrazloženju presude.

Marko Skejo Foto: YouTube/Printscreen

Izricanju presude prisustvovali su Miće Ćuk i Renato Hitel, dok Marko Skejo nije došao na sud.

- Ovakvu presudu smo i očekivali. To je bilo jedino moguće rešenje. Nadamo se da nas više neće prijavljivati posle svake komemoracije u Kninu. Evo, pozivam i ministra branitelja da stane iza pozdrava "za dom spremni" kada se koristi u izuzetnim situacijama. Očekujem od njega pozitivnu reakciju - rekao je Ćuk.

Renato Hitel ocenio je da su ranije presude bile donošene pod određenim političkim pritiskom.