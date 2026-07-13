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Kada vratiš dobro onome ko te godinama pazi, pokreće se čudo koje je rasplakalo ceo region!

Naime, parohijani iz hrvatskog mesta Kosinj, prikupili su 14.000 evra i svom svešteniku Peri Jurčeviću kupili novi automobil, nakon što je njegov stari postao nepouzdan za brojna putovanja. Međutim, umesto da zadrži oba vozila ili staro proda, sveštenik je odlučio da stari pokloni porodici kojoj je automobil preko potreban, nastavljajući tako lanac dobrote koji su njegovi vernici započeli.

Sveštenik Pero je u Kosinj stigao pre devet godina, a meštani kažu da danas bez njega teško mogu da zamisle život parohije.

"Bolje ne može"

- U mojoj kući je kao član porodice, bolje ne može - rekao je Dragan iz Gornjeg Kosinja.

Zora dodaje da je sveštenik uvek uz ljude kada im zatreba pomoć.

- Velikodušan je. Kad god nekome nešto zatreba, on je tu - rekla je.

1/9 Vidi galeriju Svešteniku skupili 14.000 evra i kupili mu novi automobil Foto: Printscreen YouTube/RTL

Ideja o kupovini automobila rodila se nekoliko nedelja nakon što se sveštenikov stari automobil pokvario na putu ka Međugorju.

Nada Ugarković prisetila se razgovora tokom kojeg je sveštenik rekao da vozilo više gotovo i ne može da se popravi i da se njime ne usuđuje da ide na duža putovanja.

Tada je jedan od okupljenih predložio da mu sami kupe novi automobil. Sveštenik je u početku mislio da se šale.

"Meni je to avion, a ne automobil"

U akciju su se uključili članovi molitvene zajednice, meštani Kosinja i stanovnici okolnih mesta. Za samo mesec dana prikupili su 14.000 evra i iznenadili sveštenika.

- Bio sam u čudu i zaista šokiran. Nisam očekivao tako nešto. Meni je to avion, a ne automobil - rekao je Jurčević.

Priznao je da mu je zbog ovog velikog gesta bilo pomalo neprijatno, ali parohijani kažu da su samo želeli da mu vrate deo dobrote koju je godinama pružao njima.

- Koliko je ko mogao, toliko je dao, ali sve je dato od srca. Srećan je Pero, a srećni smo i mi - rekao je Dragan.

Odlučio da nastavi lanac dobrote

Dirnut njihovim gestom, sveštenik je odlučio da nastavi lanac dobrote. Stari, neregistrovani automobil nije želeo da proda, već ga je poklonio porodici za koju zna da joj je preko potreban.

- Ako su drugi skupljali novac da ja dobijem dobar automobil, kako bih onda svoj mogao da prodajem? Odlučio sam da ga poklonim porodici čiju situaciju dobro poznajem - rekao je.

Novi automobil služiće mu za obilazak velike parohije, naročito za posete bolesnim i starijim meštanima. Kako poručuju iz Kosinja, nije presudno koliko je gest veliki, već da je učinjen od srca.