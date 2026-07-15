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Registarske oznake BG 2591 – VU na automobilu iz Srbije podigle su veliku buru u hrvatskoj javnosti.

Naime, kako pišu tamošnji mediji, tablice su izrevoltirale meštane Korčule i domaće turiste jer su u njima prepoznali datum 2. maj 1991. godine kada je 12 hrvatskih policajaca ubijeno u Borovom Selu.

Društvenim mrežama šire se fotografije bele Škode s kombinacijom slova i brojki za koju tvrde da "teško može biti slučajna".

Kako piše 24sata, i policija je obaveštena.

"Sporni automobil vozila je osoba koja ga je posudila, odnosno nije njegov vlasnik", rekli su iz policije i dodali kako nisu sigurno mogli utvrditi radi li se o slučajnosti koju bi neko tako prepoznao ili o namernoj provokaciji stranog državljanina.

Zbog toga vozača nisu mogli prekršajno niti kazneno prijaviti.

Kako nezvanično saznaju hrvatski mediji, čoveku koji ga je vozio poručeno je da što pre skloni vozilo s ostrva, što je i učinio.

"Sam broj s tablice možda i ne bi izazvao pažnju da uz njega nije dodano i VU, što kod nas označava grad Vukovar", piše 24sata.

Kako se u Srbiji dobijaju tablice?

U Srbiji postoje dve vrste registarskih tablica: standardne i personalizovane (po izboru).

Standardne tablice (Slučajni algoritam)

Za ogromnu većinu građana, dobijanje tablica je potpuno automatizovan proces u kom nema mesta ličnim željama:

Kada registrujete automobil, softver Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) automatski i sukcesivno dodeljuje sledeći slobodan broj iz baze.

Format je uvek isti: oznaka grada (npr. BG), tri ili četiri cifre, pa dva slova. Slova na kraju idu po abecednom redu.

Dakle, vlasnik vozila nema nikakav uticaj na to koje će brojeve i slova dobiti.

Personalizovane tablice (Po izboru)

Građani mogu da plate oko 87.000 dinara kako bi sami izabrali natpis.

Međutim, čak i tada postoje stroga pravila: Natpis ne sme da bude provokativan, nemoralan ili da vređa javni poredak, format personalizovanih tablica je drugačiji i odmah se prepoznaje (npr. nema standardne crtice između brojeva i slova na isti način, ili sadrži samo reči poput BG PETAR).