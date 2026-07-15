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Oluja praćena kišom i jakim vetrom pogodila je područje Pule u sredu uveče.

Posetioci koji su došli u Arenu da pogledaju film Vinka Brešana „Kako je počeo rat na mom ostrvu“ u okviru Pulskog filmskog festivala obavešteni su, pola sata pre projekcije, da je program odložen zbog olujnog vremena.

Udari vetra nosili su smeće i razne predmete ulicama, a posebno impresivan prizor ukazao se na nebu gde se formirao „shelf cloud“, karakterističan oblak povezan sa prolaskom jakog grmljavinskog sistema. Takvi oblaci često najavljuju naglu promenu vremena, jače udare vetra i pljuskove. Tokom večeri, pulski vatrogasci imali su četiri intervencije uklanjanja grana koje su pale na puteve, dok se saobraćaj odvijao bez većih zastoja ili poteškoća.

Prema podacima meteorološkog portala Istramet, glavno pogoršanje će verovatno stići ubrzo posle ponoći, kada će grmljavina biti česta pojava, a moguća je i jača oluja sa visokom grmljavinskom aktivnošću. Lokalno mogu biti jaki vetrovi promenljivog pravca.

DHMZ je izdao žuti stepen meteorološkog upozorenja u vezi sa mogućnošću grmljavine, a posebno za more zapadne Istre ukazuju na mogućnost olujnih vetrova sa udarima do 100 km/h. Vreme bi trebalo da se smiri već u četvrtak ujutru.