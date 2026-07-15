Slušaj vest

Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na državnom putu DC-54 na području Obrovca, saopštila je Policijska uprava Zadar.

Nesreća se dogodila oko 19 časova na raskrsnici u blizini bivše fabrike glinice, a prema prvim informacijama, učestvovala su dva automobila.

Dve osobe su preminule od posledica povreda u nesreći, dok su dve druge prevezene kolima hitne pomoći u Opštu bolnicu Zadar radi ukazane medicinske pomoći.

Kurir.rs/Večernji list

Ne propustitePlanetaDETE OSTALO BEZ PORODICE U STRAVIČNOM SUDARU! Ugašena porodica u jednom danu: Majka i beba poginule u udesu na Halkidikiju, otac podlegao povredama!
profimedia-0075934500.jpg
HronikaSRBI POVREĐENI U SAOBRAĆAJKI KOD KOLAŠINA? Sudarili se kamion i automobil, povređeni hitno prevezeni u bolnicu: Saobraćaj se odvija naizmenično! (FOTO)
Screenshot 2026-07-15 171437.jpg
HronikaČAČANKA U TEŠKOM STANJU: Naleteo autom velikom brzinom dok je čistila ispred svog dvorišta, od siline udara odbačena nekoliko metara
nemanja-nikolic-2.jpg
HronikaAUTO SLETEO S PUTA I ZAVRŠIO NA KROVU ISPOD MOSTA: Jeziva nesreća u Novopazarskoj banji, povređeno dvoje! Očevici opisali užasan prizor
Policija