Stravična nesreća kod Obrovca: Dve osobe poginule, a dve povređene u sudaru na državnom putu DC-54. Policija istražuje uzroke.
Hrvatska
DVE OSOBE POGINULE, DVE POVREĐENE Stravična nesreća kod Obrovca
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Dve osobe su poginule u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila večeras na državnom putu DC-54 na području Obrovca, saopštila je Policijska uprava Zadar.
Nesreća se dogodila oko 19 časova na raskrsnici u blizini bivše fabrike glinice, a prema prvim informacijama, učestvovala su dva automobila.
Dve osobe su preminule od posledica povreda u nesreći, dok su dve druge prevezene kolima hitne pomoći u Opštu bolnicu Zadar radi ukazane medicinske pomoći.
Kurir.rs/Večernji list
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