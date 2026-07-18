Slušaj vest

Jedan turista izazvao je pravu buru na društvenim mrežama nakon što je na svom TikTok nalogu objavio račun koji je dobio u jednom kafiću na ostrvu Hvar. Naime, kako je naveo, za običan makijato platio je čak 3,40 evra, a cena kafe na jednoj od najpoznatijih hrvatskih turističkih destinacija mnoge je ostavila bez reči.

Njegova objava ubrzo se proširila, a ispod snimka usledila je lavina komentara. Dok su pojedini korisnici naveli da su visoke cene na hrvatskoj obali postale svakodnevica, drugi su istakli da takvi iznosi postaju nepristupačni čak i za lokalno stanovništvo.

Mnogi su se složili da su cene na najpopularnijim destinacijama u Hrvatskoj poslednjih godina otišle previsoko.

- Svi govore da je jeftino, ali šta je sa Hrvatima? Mislite li da oni zarađuju 5.000 evra? Ne mogu ni da odu na kafu u sopstvenoj zemlji - napisao je jedan korisnik. Pojedini turisti podelili su i svoja neprijatna iskustva sa cenama na Jadranu.

- 8 evra za kafu u Dubrovniku... Nikad više - poručio je jedan turista, što je nešto više od 900 dinara.

Drugi je naveo da mu je Hrvatska ostala u sećanju kao jedna od najskupljih zemalja koje je posetio.

- Najskuplja zemlja u kojoj sam ikada bio. Skuplja od Londona, Pariza i Njujorka. Platio sam 50 dolara za tanjir ribe koji je bio toliko mali da sam morao da tražim drugu večeru - napisao je on.

Foto: Shutterstock

"U Španiji je kafa 1,8 evra"

Bilo je i poređenja sa drugim evropskim letovalištima, gde pojedini tvrde da se za manje novca može dobiti više.

- U Španiji je kafa 1,80 evra, a imate i peščanu plažu - navodi se u jednom komentaru.

Ipak, bilo je i onih koji smatraju da je cena očekivana za Hvar, posebno tokom glavne turističke sezone.

- 3,40 evra na turističkom ostrvu u špicu sezone? Dobio si popust - napisao je jedan korisnik.

Ipak, najveći broj reakcija izazvala je rasprava o tome da li su cene na hrvatskoj obali postale previsoke i da li popularne destinacije poput Hvara i Dubrovnika polako postaju luksuz koji mnogi turisti više ne mogu da priušte.

Kurir.rs