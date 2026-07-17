Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Na auto-putu A3 Bregana-Lipovac jutros se dogodila saobraćajna nesreća u kojoj su učestvovali putnički automobil i cisterna. Tom prilikom cisterna se prevrnula i potpuno blokirala saobraćaj u smeru ka istoku.

Nesreća se dogodila pre izlaza za Popovaču, a formirala se kolona duga više kilometara, saopštili su Policijska uprava sisačko-moslavačka i Hrvatski autoklub (HAK).

- Saobraćaj je obustavljen između petlji Križ i Popovača u smeru ka istoku (Lipovac) zbog saobraćajne nesreće na 87. kilometru i 100 metara. Kolona je duga oko sedam kilometara. Obilazak je moguć županijskim putem ŽC3124, a kod naplatne rampe Križ kolona je duga oko šest kilometara i neprestano raste. U smeru Zagreba saobraćaj se odvija bez posebnih ograničenja - saopštio je HAK.

Prevrnuta cisterna blokirala obe trake

Prema informacijama policije, prijava o nesreći primljena je oko 9:10 časova.

Do sudara je došlo na 86. kilometru auto-puta, na južnoj kolovoznoj traci. Nakon kontakta sa putničkim automobilom, cisterna se prevrnula i svojim položajem potpuno blokirala prolaz kroz obe saobraćajne trake.

Policija na mestu nesreće obavlja uviđaj kako bi utvrdila tačne okolnosti pod kojima je došlo do sudara.

Gužve i kolone na auto-putevima

Auto-put A1 Zagreb-Split-Dubrovnik: Kod naplatnih rampi Lučko u oba smera, kao i kod Demerja u smeru ka Zagrebu, formirane su kolone duge oko jedan kilometar.

Auto-put A2 Zagreb-Macelj: Pojačan je priliv vozila kod naplatne rampe Trakošćan u smeru ka Zagrebu, gde je kolona duga oko 500 metara.

Povećana je gustina saobraćaja između petlji Zaprešić i Jankomir u smeru ka Zagrebu, pa se vozila kreću usporeno u koloni uz povremene zastoje.