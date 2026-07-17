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Pošto je reč o veoma strmom terenu, automobil je nakon sletanja ostao da visi iznad provalije, zbog čega putnici nisu mogli sami da izađu iz vozila usled opasnosti od pada.

Na mesto nesreće odmah su stigle sve hitne službe - policija, vatrogasci i pripadnici Hrvatske gorske službe spasavanja (HGSS), a pozvan je i helikopter Hitne medicinske pomoći.

U automobilu austrijskih registarskih oznaka nalazilo se pet putnika, svi državljani Danske - troje odraslih i dvoje dece.

Svima je na licu mesta ukazana pomoć, dok su deca iz predostrožnosti prevezena u Klinički bolnički centar Rijeka, gde je utvrđeno da nisu povređena.

Ostalim povređenim osobama pružena je medicinska pomoć, a u toku je izvlačenje vozila.