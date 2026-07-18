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U teškoj tragediji koja se dogodila u petak popodne na istoku Zagrebačke županije, dete je izgubilo život nakon što je, prema prvim policijskim informacijama, tokom igre upalo u iskopinu ispunjenu vodom.

Prema policijskim navodima, nesreća se dogodila u neograđenom dvorištu porodične kuće. Dete je najverovatnije tokom igre upalo u iskopinu dimenzija 55 puta 13 metara, ispunjenu vodom dubine oko jedan metar.

Dete je pronašao član porodice koji je odmah pokušao da mu pomogne dok nije stigla hitna medicinska pomoć, ali uprkos svim naporima, lekari nisu uspeli da mu spasu život.

Telo je prevezeno u Zavod za sudsku medicinu i kriminalistiku u Zagrebu, gde će biti obavljena obdukcija. Policija sprovodi uviđaj na licu mesta i utvrđuje sve okolnosti ove tragične nesreće.

(Kurir.rs/Večernji.hr)

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