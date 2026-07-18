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Snažno nevreme pogodilo je danas južni deo Zagreba, a hrvatski Hidrometeorološki zavod upalio narandžasto upozorenje zbog grmljavinskog nevremena, koje se očekuje oko 15 časova.

Nevreme praćeno jakom kišom, grmljavinom i gradom pogodilo je taj deo Zagreba i okoline u toku prepodneva, a vozači su zbog jakih padavina morali da zaustave vožnju, prenosi T-portal.

Navodi se i da je zbog nevremena došlo do problema sa snabdevanjem električnom energijom na Vrbiku.

Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) podigao je stepen uzbune i sada je vreme označeno kao opasno zbog novih padavina koje se u Zagrebu i okolini očekuju u drugoj polovini dana.

- Očekuju se lokalni, jači pljuskovi praćeni grmljavinom i kratkotrajnim jakim vetrom, naročito u večernjim satima, kada su moguće i lokalne jake oluje. Verovatnoća pojave grmljavine je veća od 75 odsto. Budite spremni na snažne grmljavinske oluje koje mogu izazvati znatnu štetu i preduzmite mere predostrožnosti zbog opasnosti od udara groma. Moguća su oštećenja imovine i drveća. Takođe su moguće lokalne bujične poplave, udari vetra olujne jačine i grad. Mogući su poremećaji u aktivnostima na otvorenom i u saobraćaju - navodi DHMZ.

Narandžasti meteo alarm upaljen je i za splitski i dubrovački region, ali zbog izrazito visokih temperatura, prenosi net.hr.

(Kurir.rs/24sata.hr/Net.hr/T-portal)

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