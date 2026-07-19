Vatrogasci su ugasili požar, a policija će uviđajem utvrditi okolnosti tragedije. Požar u stanu izbio je danas oko 3:40 sati na području Borovja , izvestila je zagrebačka policija.

U požaru je stradala jedna osoba. Vatrogasci su požar ugasili, a na mesto događaja izašla je i policija. Sledi uviđaj kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove nesreće.