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Vatrogasci su ugasili požar, a policija će uviđajem utvrditi okolnosti tragedije. Požar u stanu izbio je danas oko 3:40 sati na području Borovja, izvestila je zagrebačka policija.

U požaru je stradala jedna osoba. Vatrogasci su požar ugasili, a na mesto događaja izašla je i policija. Sledi uviđaj kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove nesreće. 

(Kurir.rs/Večernji.hr/Foto: Ilustracija)

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