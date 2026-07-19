Jedna je osoba poginula u požaru u stanu koji je rano jutros izbio u zagrebačkom naselju Borovje
Hrvatska
POŽAR U ZAGREBU, IMA MRTVIH! Stravična tragedija na području Borovja, policija i vatrogasci na mestu UŽASA!
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Vatrogasci su ugasili požar, a policija će uviđajem utvrditi okolnosti tragedije. Požar u stanu izbio je danas oko 3:40 sati na području Borovja, izvestila je zagrebačka policija.
U požaru je stradala jedna osoba. Vatrogasci su požar ugasili, a na mesto događaja izašla je i policija. Sledi uviđaj kojim će se utvrditi uzrok izbijanja požara i sve okolnosti ove nesreće.
(Kurir.rs/Večernji.hr/Foto: Ilustracija)
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