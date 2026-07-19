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Troje Austrijanaca je spaseno jutros nakon što se jedrilica prevrnula u vodama kod rta Kamenjak na najjužnijem delu Istre u Hrvatskoj, dok je jaka oluja preko noći izazvala haos u severnom Jadranu i dovela do nasukavanja desetina plovila.

Kako je saopštilo Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture, Nacionalni centar za koordinaciju pomorske potrage i spasavanja (MRCC Rijeka) primio je poziv u pomoć u 4.44 ujutru.

Zbog loše čujnosti izazvane nepovoljnim vremenskim uslovima, bilo je potrebno prvo utvrditi područje pretrage, nakon čega su službenici Lučke kapetanije Pula odmah isplovili u akciju potrage i spasavanja, saopštilo je Ministarstvo mora, saobraćaja i infrastrukture.

O incidentu su obaveštene i pomorska policija i Hrvatska obalska straža, čije je plovilo stavljeno u pripravnost. Istovremeno, putem Obalske radio stanice Rijeka upućen je poziv svim brodovima u tom delu istarskih voda da budu povećanog opreza i spremni da se u slučaju potrebe pridruže akciji spasavanja.

Brodolomnici su pronađeni u 6.48 ujutru, oko 12 nautičkih milja južno od rta Kamenjak. Troje austrijskih državljana nalazilo se na splavu pored oštećenog jedriličara i nepovređeni su prebačeni na spasilački čamac Lučke kapetanije Pula, koji ih je potom prevezao do Pule.

Oštećeni jedriličar je ostavljen na površini mesta, a organizovano je komercijalno tegljenje do sigurnog pristaništa.

Nakon toga, službenici Lučke kapetanije će sprovesti uviđaj na licu mesta kako bi utvrdili okolnosti i uzrok pomorske nesreće.

Dok se opasnost ne otkloni, putem Obalske radio stanice emituje se navigaciono upozorenje svim učesnicima u pomorskom saobraćaju.

Istovremeno, prolazna oluja tokom noći izazvala je niz problema na širem području severnog Jadrana. MRCC Rijeka je primio nekoliko desetina prijava o nasukanim plovilima u vodama ostrva Unije, Sušak i Lošinj, gde su jaki udari vetra i uzburkano more pogodili brojne nautičkaše.

Službenici Lučke kapetanije Mali Lošinj izašli su na lice mesta i utvrdili da, uprkos velikom broju nasukanih plovila, nije bilo povređenih niti poginulih, niti je došlo do zagađenja mora.