Na ostrvu Krk u kampu grom je udario ženu, saznaje hrvatski portal 24sata
Hrvatska
ŽENU UDARIO GROM NA KRKU! "Nosila je suncobran, helikopterom je prebačena u Rijeku"
Slušaj vest
Ženu je udario grom u kampu na ostrvu Krk, saznaje portal 24sata.
- Ženu je udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se slučajno zatekao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku - rekla je čitateljka za 24sata..
Iz Kliničnog bolničkog centra Rijeka potvrđeno je za ovaj hrvatski portal da je osoba primljena na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničko-bolničkog centra Rijeka.
- Zbrinuta je i trenutno se nalazi na odeljenju intenzivne nege, a sprovode se svi potrebni postupci lečenja - rekli su nam iz KBC-a.
(Kurir.rs/24sata.hr/Foto:Ilustracija)
Reaguj
Komentariši