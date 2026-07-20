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Ženu je udario grom u kampu na ostrvu Krk, saznaje portal 24sata.

- Ženu je udario grom dok je nosila suncobran. Reanimirao ju je spasilac koji se slučajno zatekao u blizini. Helikopterom je prebačena u Rijeku - rekla je čitateljka za 24sata..

Iz Kliničnog bolničkog centra Rijeka potvrđeno je za ovaj hrvatski portal da je osoba primljena na Objedinjeni hitni bolnički prijem Kliničko-bolničkog centra Rijeka.