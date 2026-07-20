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More se podiglo u roku od samo nekoliko sekundi i poplavilo restorane i kafiće, a ljudi su se razbežali.

- Ujutru je bio kratak vetar i kiša, ali se onda sve smirilo. Sedeli smo i pili kafu kada se more podiglo u roku od nekoliko sekundi i poplavilo celu rivu. Ljudi su bežali, ugostitelji su pomerali stolove, vladala je panika - rekla je žena koja je svedočila drami.

Portparolka Grada Malog Lošinja kaže da za sada nemaju informacije o šteti, ali da to nije neuobičajeno.

- I ljudi su se već navikli, može se desiti posle oluje - rekla je portparolka Grada Malog Lošinja, Martina Krajina.

Pre nekoliko dana, 16. jula, zabeležen je sličan porast nivoa mora.

Šćiga, seš ili "meteo-cunami", kako se naziva taj fenomen, je zabeležen od Istre do srednjodalmatinskih ostrva. More se prvo izlilo na rivu u Puli, a isti meteorološki fenomen zabeležen je i na nižim delovima obale u Zadru.

Oko 23 časa, visoka plima, preko 30 centimetara, pogodila je Stari Grad, a zatim se more iznenada spustilo oko 60 centimetara ispod normalnog nivoa, ostavljajući brodove na suvom.

Šćiga je stojeći morski talas koji nastaje usled naglih promena atmosferskog pritiska, a izaziva jake i brze oscilacije nivoa mora u plitkim zalivima. Zbog ovog fenomena, more može da se izlije na obalu, a zatim iznenada povuče, ostavljajući brodove na suvom.