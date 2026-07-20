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Motociklista iz Borova umalo je oborio rekord. Saobraćajni policajci u Hrvatskoj izrekli su ovog vikenda 26-godišnjaku novčanu kaznu u ukupnom iznosu od 10.510 evra, zaštitnu meru zabrane upravljanja motornim vozilom A kategorije u trajanju od devet meseci i 25 negativnih prekršajnih bodova, saopštila je policija.

Mladić iz Borova kaznu je dobio jer su u periodu od 2. do 15. jula 2026. godine saobraćajne kamere u Vukovaru zabeležile da je neregistrovanim motociklom u sedam navrata prekoračio dozvoljenu brzinu kretanja do 50 kilometara na čas, pri čemu je najveća izmerena brzina iznosila 152 km/h. Osim toga, daljom istragom utvrđeno je da za motocikl nije imao zaključenu polisu obaveznog osiguranja.

Iako se činilo da je reč o najvećoj izrečenoj novčanoj kazni za saobraćajni prekršaj, motociklista iz Borova ipak nije uspeo da prestigne prekršioca iz Zagorja, koji je po tom pitanju i dalje rekorder. U julu 2021. godine policija je na području Zagorja 25-godišnjem mladiću izrekla kaznu od 100.000 tadašnjih kuna (13.200 evra), 120 dana zatvora i zabranu upravljanja vozilom B kategorije u trajanju od dve godine.

Takvu ogromnu kaznu zaradio je nakon što ga je ista saobraćajna kamera 14 puta snimila u prekršaju, a vozio je neregistrovan i neosiguran automobil bez vozačke dozvole. Mladić se kasnije branio rečima da „barem ima neke registarske tablice kako bi bio što manje primetan u saobraćaju“.

Prema svemu sudeći, policija u poslednje vreme izriče sve veće novčane kazne za počinjene saobraćajne prekršaje. Tako je u martu vozač kamiona kažnjen sa 8.090 evra zbog 12 počinjenih saobraćajnih prekršaja. Pre nedelju dana u Splitu je vozaču izrečena kazna od 7.320 evra jer je vozio bez vozačke i saobraćajne dozvole, kao i zato što je odbio testiranje na prisustvo droge. Zatražena je i kazna zatvora od 15 dana, ali je sud vozača pustio na slobodu.