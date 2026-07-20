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Usled niskog vodostaja Dunava, kod Opatovca u Hrvatskoj, iz vode su izronili ostaci broda za koji se veruje da je potonuo pre 90 godina, saopštili su iz Opštine Lovas.

Načelnica Opštine Lovas, koja teritorijalno pripada Opatovcu, Lea Vidić saopštila je da su na zvaničnom Facebook stranici ove opštine objavili fotografije i informacije od meštana, istoričara i svih koji možda znaju nešto o ovom brodu.

- Već smo dobili vredan trag, a to je novinski članak iz 1937. godine koji govori o njegovom potonuću. Istorija je doslovno izronila iz Dunava - rekla je Vidić.

Prema njenim rečima, iz rečnog korita se jasno vidi krma broda.

- Neki meštani kažu da su pre petnaestak godina primetili tek manje obrise, ali ovako vidljiv brod ne pamte - ukazala je Vidić.

U novinskom članku opisana nesreća na brodu 30-tih godina

Takođe, jedan meštanin Opatovca, koji se nalazi između Vukovara i Iloka, pronašao je novinski članak iz 1937. godine u kojem je detaljno opisana nesreća, za koju se pretpostavlja da se odnosi upravo na brod čiji su ostaci ponovo vidljivi.

Prema tom članku, mađarski teretni brod Fulton vukao je prema Novom Sadu šlep Austrijskog parobrodarskog društva, natovaren čak 50 vagona uglja.

U blizini Opatovca dogodila se nesreća čiji uzrok nikada nije utvrđen, a šlep je potonuo zajedno s teretom.

U članku se navodi i da su komisije Austrijskog parobrodarskog društva i Kapetanije pristaništa iz Vukovara nakon uviđaja utvrdile da je brod s teretom potpuno izgubljen, te da iz vode viri tek njegova krma.

- Ako Dunav nastavi da opada, možda ćemo videti još više njegove konstrukcije. Iako je tokom decenija verovatno zatrpan rečnim peskom, ovo je jedinstvena prilika da se dokumentuje deo naše rečne istorije - zaključila je Vidić.