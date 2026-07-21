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Rovinj i Kanfanar su jutros pogodili obilni pljuskovi, praćeni grmljavinom i gradom veličine oraha. Jak ciklon je doneo naglu promenu vremena, a za kratko vreme pale su velike količine padavina, što je otežavalo saobraćaj.

Grad u nekim delovima Rovinja bio je veličine oraha, uz obilnu kišu. Prema podacima IstraMeta, ima i lakših povređenih.

Poled jutros u Dalmaciji

Jaki grad pogodio je jutros šire područje Sinja i Imotskog. Led je pao u samom Sinju, oko Imotskog, Trilja, Turjaca i Brnaze, pričinjavajući materijalnu štetu. Stanovnici su snimili nevreme, a snimci prikazuju velike komade leda.

Prema informacijama sa terena, šteta je nastala na automobilima i poljoprivrednim usevima. "Nije lako nikome ko se nađe napolju. Automobili i poljoprivreda su pretrpeli štetu", rekli su stanovnici pogođenih područja.

Nestabilno vreme se nastavlja

Nestabilno vreme će se nastaviti tokom celog dana. Meteorolozi predviđaju više grmljavina, posebno u popodnevnim i večernjim satima, dok su na moru moguće izraženije oluje.