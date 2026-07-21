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U avionu kompanije Lauda Europe u ponedeljak je, pre poletanja sa aerodroma u Zagrebu, preminuo putnik.

Putniku je pozlilo dok je avion bio u fazi taksiranja, odnosno dok se još kretao po aerodromskoj površini. Kabinsko osoblje i medicinski tim pokušali su da ga reanimiraju, ali uprkos naporima nisu uspeli da mu spasu život.

Nakon što je telo preminulog putnika izneto iz aviona, let je nastavljen istim avionom i sa istom posadom.

Sa Aerodroma Franjo Tuđman za Jutarnji list potvrdili su da je zabeležen medicinski incident i istakli da su nadležne službe odmah reagovale i postupile u skladu sa propisanim procedurama. Zbog zaštite privatnosti nisu iznosili dodatne pojedinosti o ovom slučaju.

Kuriri/Jutarnjilist

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