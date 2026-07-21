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Hrvatsko primorje ponovo se našlo na udaru opasnog prirodnog fenomena! U Starom Gradu na ostrvu Hvaru danas je zabeležen snažan meteocunami, usled kojeg se more naglo podiglo i u potpunosti preplavilo gradsko šetalište.

Meštani i turisti ostali su u šoku kada je vodena stihija za svega nekoliko minuta preuzela kopno, a na društvenim mrežama i lokalnim portalima ubrzo su osvanuli dramatični snimci potopljene rive.

- Nivo mora podigao se u svega nekoliko minuta za više od 1,5 metara. Na putu uz gradsku rivu u sekundi je bilo više od 30 centimetara vode. Svemu je prethodilo nekoliko manjih podizanja i spuštanja nivoa mora - ispričali su očevici.

Upaljen crveni meteoalarm za splitsku regiju

Lokalne službe i meteorolozi upozoravaju na izuzetno opasne vremenske prilike. Državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) izdao je za splitsku regiju, kojoj pripada i ostrvo Hvar, najviši stepen upozorenja — crveni meteoalarm zbog najavljenog jakog grmljavinskog nevremena.

Nadležni apeluju na građane i turiste da budu na oprezu, izbegavaju kretanje uz samu obalu i osiguraju svoja plovila dok se situacija ne stabilizuje.

Kurir.rs/24sata.hr

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