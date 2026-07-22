Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Grad Primošten se oglasio nakon što su im zabrinuti meštani poslali snimak, na kojem se vidi incident između muškarca koji tvrdi da je vlasnik restorana Rudin Ante Luketa i gostiju susednog restorana.

Prema opisu događaja, na snimku se vidi kako Ante Luketa prilazi terasi restorana sa drvenim kutijama i njima udara u dečija kolica pored stola gostiju. Nakon toga, jedan od muškaraca koji sede za stolom iznenada ustaje i kreće prema Luketi.

"Najoštrije osuđujemo svaki oblik agresivnog, pretećeg ili neprimerenog ponašanja prema gostima restorana, posebno kada takvo ponašanje može ugroziti bezbednost ljudi", saopštio je Grad Primošten.

Dodali su da ako snimak tačno prikazuje šta se dogodilo, to je ponašanje koje zahteva hitnu proveru svih okolnosti od strane nadležnih institucija.

"Svaki događaj koji je mogao ugroziti bezbednost ljudi mora biti temeljno istražen, a javnost ima pravo da o tome bude blagovremeno i tačno obaveštena", navodi se u saopštenju.

Grad Primošten pozvao je nadležne organe da utvrde sve činjenice o slučaju, dok je medije pozvao da profesionalno izveštavaju uz saopštenje svih uključenih strana.

"Snimak pružamo kako bismo obavestili javnost i preduzeli sve potrebne radnje", zaključio je Grad.