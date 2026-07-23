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Na plaži u Tučepima, kod Makarske, u subotu je izbio incident nakon rasprave oko postavljanja ležaljki. Prema tvrdnjama jednog od učesnika, njega i njegovu porodicu fizički su napala dvojica muškaraca.

Policija je potvrdila da je intervenisala i najavila podnošenje prekršajnih prijava protiv dvojice hrvatskih državljana zbog narušavanja javnog reda i mira.

Muškarac koji je govorio za medije rekao je da je na plažu došao sa suprugom i dvoje male dece – bebom starom mesec i po dana i detetom od dve i po godine.

"Plaža je bila prazna, a ležaljke su bile složene na gomilu. Uzeli smo naše ležaljke i postavili ih na slobodno mesto. Tada nam je prišao mladić i rekao da tu ne možemo da budemo jer oni tu rade", ispričao je.

Kako tvrdi, mladić je rekao da će pozvati komunalnog redara, nakon čega je, prema njegovim rečima, došao drugi muškarac koji je počeo da viče i preti da će ih baciti u more ukoliko se ne sklone.

Muškarac je rekao da je počeo da snima događaj mobilnim telefonom, što je, kako navodi, dodatno razbesnelo drugu stranu, piše 24sata.hr.

"Bacio je naše ležaljke, a kada sam prestao da snimam, on i još dvojica su nasrnuli na mene. Gurnuli su me na zemlju i udarali. Gosti sa plaže su dotrčali i razdvojili nas. Ležaljke koje su bile postavljene na plaži nisu bile njegove", tvrdi on.

Splitsko-dalmatinska policija saopštila je da je u subotu, 18. jula 2026. godine, evidentiran događaj narušavanja javnog reda i mira na plaži u Tučepima.