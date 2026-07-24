Telo nepoznate ženske osobe pronađeno u moru kod Kaprija u Hrvatskoj
Hrvatska
HOROR U HRVATSKOJ! Telo žene pronađeno u moru, otkriveni detalji UŽASA na Jadranu!
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Telo nepoznate ženske osobe pronađeno je u četvrtak oko 13 časova u moru kod Kaprija, nakon što je policija primila dojavu građana, saopštila je Policijska uprava šibensko-kninska.
Policija je na mestu pronalaska obavila uviđaj. Lekar mrtvozornik je pregledom tela utvrdio da nema tragova nasilja. Zamenica županijske državne tužiteljke naložila je da telo bude prevezeno u Opštu bolnicu Šibenik radi obdukcije i postupka identifikacije.
(Kurir.rs/Index.hr)
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