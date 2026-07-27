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Let DY1922 kompanije Norwegian Air Shuttle poleteo je iz Osla u 6:45 ujutru i trebalo je da sleti na dubrovački aerodrom Ruđer Bošković oko 9:40.

Međutim, kako saznaje lokalni portal Dubrovački dnevnik, jedan od prozora je pukao tokom leta, što je primoralo posadu da izvrši prinudno sletanje na Međunarodni aerodrom u Beču.

Avion je bezbedno sleteo u Beč.

Radi se o Boingu 737-800, starom nešto manje od 12 godina.

Prema informacijama kojima raspolaže Dubrovački dnevnik, putnicima bi trebalo da bude obezbeđen zamenski avion za nastavak putovanja iz Beča za Dubrovnik u ranim popodnevnim satima.

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