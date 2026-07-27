Slušaj vest

Avion norveške niskotarifne avio-kompanije Norwegian, koji je jutros obavljao let DY1922 iz Osla (OSL) za Dubrovnik (DBV), bio je prinuđen da vanredno sleti na Međunarodni aerodrom u Beču (VIE) nakon što je posada tokom leta uočila pukotinu na vetrobranskom staklu kokpita.

Prema pisanju norveškog lista VG, kapetani su nakon uočavanja oštećenja procenili da je najbezbednije da prekinu let i slete na najbliži odgovarajući aerodrom. Avion je bezbedno sleteo u Beč, a niko od putnika i članova posade nije povređen.

Portparolka Norwegiana Eline Higjen Skari potvrdila je da kompanija u Beč šalje tehničare i novu posadu.

„Piloti su procenili da treba da slete i pregledaju avion. Čim tehničari završe posao i nova posada preuzme let, plan je da putnici nastave putovanje za Dubrovnik“, izjavila je Skari za VG.

Fotografije koje su objavili putnici pokazuju više pukotina na vetrobranskom staklu kokpita. Jedan od putnika ispričao je da je posada preko razglasa obavestila putnike o situaciji neposredno pre nego što je avion skrenuo sa planirane rute i započeo spuštanje ka Beču.

Prema dostupnim podacima, let DY1922 obavljao je avion Boeing 737-800, a uzrok oštećenja vetrobranskog stakla za sada nije poznat. Norwegian je saopštio da će letelicu pregledati tehničari pre nego što bude doneta odluka o njenom povratku u saobraćaj.

Iako su ovakvi incidenti relativno retki, prekid leta i sletanje na najbliži odgovarajući aerodrom predstavljaju standardnu bezbednosnu proceduru kada postoji sumnja u ispravnost vetrobranskog stakla kokpita.

Vetrobransko staklo kokpita spada među najopterećenije delove putničkog aviona. Tokom leta izloženo je velikim razlikama u pritisku i temperaturi, kao i mogućim udarima ptica, grada i drugih čestica pri velikim brzinama.

Za razliku od automobilskog vetrobrana, vetrobransko staklo putničkog aviona ima višeslojnu konstrukciju koja kombinuje staklo, specijalne međuslojeve i provodne slojeve za električno grejanje. Spoljašnji sloj prvenstveno štiti od spoljašnjih uticaja, dok unutrašnji slojevi nose glavninu strukturnog opterećenja i obezbeđuju otpornost na razliku pritiska između kabine i spoljne sredine.

Zahvaljujući takvoj konstrukciji, oštećenje spoljašnjeg sloja ne znači automatski da je ugrožena čvrstoća vetrobrana. Ipak, svaka pukotina zahteva detaljan tehnički pregled, zbog čega se posade u ovakvim situacijama, u skladu sa bezbednosnim procedurama, najčešće odlučuju za preventivno sletanje.