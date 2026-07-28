Tri osobe su spasene iz mora u Dubrovniku danas popodne nakon što nisu mogle da dođu do kopna zbog visokih talasa, potvrdila je dubrovačka policija.

Policija je izvestila da strani državljanin koji je plivao ispred jednog hotela nije mogao da izađe iz mora zbog visokih talasa. Drugi strani državljanin je skočio u more da mu pomogne, ali nijedan nije uspeo da stigne do obale. Spasilac je potom ušao u more, ali nije uspeo da ih izvuče do obale zbog zahtevnih uslova.